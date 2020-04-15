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Инвестиции (проекты)

На Фронтовом водохранилище в Крыму отремонтируют гидротехнические сооружения

На Фронтовом водохранилище в Крыму отремонтируют гидротехнические сооружения

15 апреля 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Крымский филиал Главгосэкспертизы России провел экспертизу материалов обоснования инвестиций, которые могут быть направлены на реконструкцию гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища в Крыму. По итогам рассмотрения эксперты пришли к выводу, что представленные материалы могут быть рекомендованы для подготовки проектной документации. 

Водохранилище, расположенное в селе Фронтовом Ленинского района Республики Крым, предназначено для обеспечения питьевой водой жителей Керчи и курортной зоны Феодосии. Реализация инвестиционного проекта позволит создать достаточные запасы водных ресурсов и обеспечить бесперебойное водоснабжение практически 286 тысяч жителей. 

Материалами обоснования инвестиций предусмотрена реконструкция двухэтажного здания головной насосной станции гидроузла Фронтового водохранилища, в результате которой будут заменены устаревшие водопроводные сети, дренажные насосы, силовые кабели и сети освещения. Мощность объекта при этом будет увеличена с 3 до 4 куб. м/сек. Также запланирована замена запорной арматуры, реконструкция и строительство новых водопроводных камер. 

Кроме того, материалы обоснования инвестиций планируют принятие мер по расчистке и углублению дна подводящего канала в районе водозаборной башни, а также крепление дна и откосов монолитным бетоном, что создаст условия для увеличения объемов забора воды и повышения полезной отдачи водохранилища на 2 млн куб. м. 

На территории гидроузла установят противопожарные резервуары и выполнят работы по благоустройству. 

Реконструкцию планируется проводить за счет средств федерального и местного бюджета. Застройщик – Государственное бюджетное учреждение «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации». Проектную документацию подготовило ООО «ИНСТИТУТ ТРАНСНЕФТЕГАЗПРОЕКТ». 

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