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Контракты

Оренбургская компания получит подряд на строительство детской больницы за 4,6 млрд руб

Оренбургская компания получит подряд на строительство детской больницы за 4,6 млрд руб

15 апреля 2020, 17:50
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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ООО "Листпромстрой" (Оренбург) стало единственным участником аукциона по выбору подрядчика строительства новой областной детской больницы в Оренбурге, с ним будет заключен контракт, следует из аукционной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Контракт со строительной компанией будет заключен по начальной цене - 4,6 млрд рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2022 года.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Листпромстрой" выступает подрядчиком строительства и реконструкции ряда социальных объектов в разных регионах России. В частности, в 2019 году стройкомпания заключила контракты на общую сумму 1,95 млрд рублей (строительство школ в Подмосковье и Оренбургской области, детского сада в Тамбовской области), в этом году - контракт на реконструкцию детской клинической больницы в Тамбове на 1,7 млрд рублей, свидетельствует "СПАРК-Интерфакс".

Как сообщалось, общая сметная стоимость лечебного комплекса составит почти 6 млрд рублей, в рамках первого этапа (стоимостью 4,6 млрд рублей) будут возведены основные корпуса. Вторым этапом станет завершение работ и запуск коммуникаций, а также благоустройство территории, включая создание детского парка. Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств бюджета региона и субсидии из федерального бюджета.

Новая областная детская больница будет построена в новом районе Оренбурга на площади 15 га. Планируется строительство трех пятиэтажных лечебных корпусов с процедурными, операционными, лабораториями и палатами вместимостью 430 пациентов, а также с поликлиникой в формате openspace - с широким холлом и детскими игровыми зонами.

Кроме того, отдельно будут построены блок питания, здания кислородной станции для подачи медицинского кислорода в лечебные отделения, здание резервной дизель-электростанции, которая позволит в случае необходимости обеспечить автономное энергоснабжение больницы, котельная и гаражный бокс на 6 машин "Скорой помощи".

Здание действующей областной детской больницы после ввода нового комплекса, возможно, будет перепрофилировано.

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