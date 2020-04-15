Дымовский свиноводческий комплекс ТРЦ «Грозный Молл» Пуглалымское месторождение нефти и газа

Электротехническая продукция IEK® применяется практически во всех отраслях экономики. Инвесторы выбирают ее для реализации проектов строительства и реконструкции крупных предприятий, коммерческих объектов и жилых комплексов. Надежность, безопасность и бесперебойная работа оборудования, которое предлагает IEK GROUP, доказаны успешным опытом применения в самых сложных климатических условиях нашей страны.

Пуглалымское месторождение нефти и газа расположено на севере Томской области, его разработка началась в 2000 году. В настоящее время на Пуглалымском месторождении действуют 1 добывающая, 3 нагнетательных и 2 водозаборных скважины. Восточная транснациональная компания (ВТК) занимается доразведкой и разработкой этого нефтегазового месторождения, добычей и подготовкой нефти и газа.

Для нескольких кустовых площадок Пуглалымского нефтяного месторождения поставлены металлические лотки IEK®. Продукция отлично зарекомендовала себя в сложных климатических условиях, была удобна при монтаже и эксплуатации.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) проведена реконструкция сети освещения ремонтно-механических мастерских. Заказчиком данного проекта выступила компания «Газпромнефть-Снабжение» — крупный логистический оператор, занимающийся обеспечением предприятий топливно-энергетического комплекса и других отраслей.

В проекте применено промышленное освещение LEDEL, давно зарекомендовавшее себя на ОНПЗ, светильники IEK Lightning, а также металлические кабеленесущие системы IEK®.

В состав птицеводческих ферм АПХ «Мираторг» в Брянской области входят 25 подразделений, в том числе 12 ферм для выращивания и содержания родительского стада, 7 площадок по выращиванию бройлеров, инкубаторий, современный мясоперерабатывающий комплекс и комбикормовый завод с элеватором, а также предприятия по переработке отходов производства.

Это замкнутый цикл производства, начиная с подготовки собственной сырьевой базы и заканчивая появлением на прилавках конечного продукта.

Проект реализован на подвесах STRUT и металлических кабеленесущих системах IEK®. Продукция высоко оценена при монтаже и эксплуатации.

Один из крупнейших производителей мяса в России — компания «Дымов» построила в поселке Петровский Гаврилово-Посадского района свиноводческий комплекс.

Комплекс полного цикла рассчитан на одновременное содержание до 30 тысяч свиней, производственная мощность — 7,2 тысячи тонн мяса в живом весе.

Предусмотрены площади под лабораторию, зоны осеменения, выращивания, откорма и т. д. Помимо основных зданий будет множество дополнительных необходимых строений, в том числе современный санпропускник для обеспечения ветеринарного контроля. Это поможет избежать заболеваний, губительных для животных.

IEK GROUP предложила заказчику максимально выгодное предложение по металлическим кабеленесущим системам. Также применялись корпуса металлические, модульное оборудование и светотехника IEK®.

Электротехническое оборудование IEK® традиционно используется при строительстве коммерческой недвижимости. Широкий ассортимент позволяет подобрать оптимальное решение для каждого объекта, при этом продукция отличается простотой применения и удобством монтажа.

Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» — это не имеющий аналогов проект в Чеченской Республике, сочетающий инновационные архитектурные решения и многофункциональную инфраструктуру.

В совокупности торгово-развлекательный центр предоставит более 132 тысяч кв. метров торгово-развлекательных площадей, включая магазины, современные кинозалы и различные зоны отдыха, а также парковку и административные площади.

По размерам ТРЦ «Грозный Молл» превышает площадь 25 футбольных полей. Во время его строительства использовалась продукция IEK®: шкафы, кабеленесущие системы, металлические лотки.

Бизнес-центр «Любимов» площадью 11,6 тысячи кв. метров находится в центре Перми. Комплекс располагает развитой инфраструктурой — на первом этаже расположены торговые площади, цокольный этаж заняли кафе и рестораны. Офисам отданы этажи со второго по пятый. В здании функционирует удобная парковка на 200 машиномест.

При реконструкции здания использовалось оборудование IEK®: шкафы, кабеленесущие системы, электромонтажные изделия, светотехника, а также продукция ITK® — шкафы монтажные, LAN-кабель и инструменты, компоненты СКС медные.

В 2019 году розничная сеть «Магнит» отметила свое 25-летие. Жители 65 субъектов РФ доверяют «Магниту» и ежедневно выбирают магазины этой компании.

Крупный распределительный центр «Магнит» площадью около 40 тыс. кв. метров откроется летом 2020 года в Новосибирске и будет обслуживать весь Сибирский федеральный округ и часть территории Дальнего Востока.

Для этого масштабного объекта сотрудники IEK GROUP выполнили проектирование и поставку кабеленесущих трасс, металлических оболочек IEK®, а также оборудования ITK®.

«Красное & Белое» — российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания, работающих в 56 субъектах Российской Федерации. Ассортимент каждой торговой точки этой сети включает 1500 наименований товаров.

При открытии новых и реконструкции освещения уже работающих магазинов «Красное & Белое» на территории Уральского федерального округа и Поволжья задействована светотехника IEK®.

«Леруа Мерлен» — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Во всем мире работают 325 магазинов «Леруа Мерлен», из них 75 — на территории России.

При реконструкции магазинов этой сети на территории РФ выбор был сделан в пользу кабеленесущих систем IEK®, а также светотехники LEDEL.

Публичное акционерное общество «Сбербанк» — российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк Российской Федерации, Центральной и Восточной Европы.

Чтобы обеспечить надежное энергоснабжение отделений Сбербанка на территории РФ, при их строительстве и реконструкции применялись светотехника, кабеленесущие системы, модульное оборудование, коммутационное оборудование и устройства управления IEK®.

Предпочтение электротехнической продукции IEK® отдало еще одно крупное финансовое учреждение — Россельхозбанк. Эта финансовая организация входит в ТОП-30 банков России, занимая 5-ое место по размерам активов и 4-ое место по размеру собственного капитала (по результатам 2 квартала 2019 г.).

Во время реконструкции и строительства отделений Россельхозбанка на территории РФ хорошо себя зарекомендовала продукция IEK®: светотехника, кабеленесущие системы, модульное оборудование, коммутационное оборудование и устройства управления.

Во многих крупных проектах жилищного строительства также с успехом применяется электротехническая продукция IEK®.

В частности, на востоке Москвы возводится ЖК «Level Амурская». В жилой комплекс комфорт-класса входят 10 домов высотой до 39 этажей. Проект разработан в архитектурном бюро Speech.

У домов очень оригинальный вид: каждые два высотных корпуса будто стоят на пятиэтажном основании замкнутой прямоугольной формы. Здания монолитные с навесными фасадами, облицовкой керамическими плитами и кирпичом, окнами увеличенного размера.

При строительстве объекта использовалась продукция IEK®: металлические лотки, светотехника, модульное оборудование.

Продукция IEK® давно завоевала популярность у потребителей своей надежностью, удобством и простотой в эксплуатации, а также оптимальным соотношением цены и качества. Доступность, удобство в монтаже и комплексные решения для любых задач также являются неоспоримыми преимуществами оборудования IEK®. Вот почему застройщики выбирают его для реализации самых амбициозных проектов.