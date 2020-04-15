Руководство «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» получило благодарность от ООО «Фильтрующие материалы и технологии»: для обеспечения расширения производственной линии по изготовлению медицинских респираторов энергетики в рекордные сроки обеспечили увеличение мощностей, выдаваемых предприятию.

Для обеспечения качественным и надежным электроснабжением второй производственной линии предприятия, благодаря которой изготовление медицинских респираторов увеличится в 2 раза, энергетики «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» в максимально сжатые сроки выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции с заменой силового трансформатора с 250 на 400 кВА и строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ.

«Выражаю слова искренней благодарности Вам и коллективу Кондровского РЭС «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» за оперативное обеспечение дополнительными мощностями ООО «Фильтрующие материалы и технологии». Все работы по монтажу и подключению новых энергообъектов для увеличения мощности, выдаваемой предприятию, были выполнены в рекордно сжатые сроки. Благодаря чему наша компания без промедления приступила к вводу в эксплуатацию второй производственной линии по изготовлению максимально востребованного в создавшейся эпидемиологической обстановке волокна для производства медицинских респираторов. Считаю, это наш совместный вклад в эффективное решение актуальных задач по противостоянию распространению коронавирусной инфекции в России, и в частности в Калужской области», - отметил генеральный директор ООО «Фильтрующие материалы и технологии» Максим Тихонов

«Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» реализует комплексную программу мероприятий, направленную на сокращение сроков и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Действует доступный интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и много другое.

Более подробно с правилами технологического присоединения к сетям Калугаэнерго можно ознакомиться на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» http://www.mrsk-cp.ru.