К 75-летию празднования окончания Великой Отечественной войны и 78-летию пуска блокадного трамвая сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» завершили работу по подсветке фасада Блокадной подстанции (Тяговой подстанции №11) на набережной реки Фонтанки. После суровой зимы 1941-1942 года тяговая подстанция обеспечила движение трамвая, дав надежду на жизнь жителям блокадного Ленинграда.

Для светового оформления здания применяются 27 светильников и прожекторов общей потребляемой мощностью 1,1 кВт. Работы по монтажу светотехнического оборудования велись в течение недели и выполнены к старту межрегиональной художественной акции «Кабель жизни», которая затем последовательно пройдет в городах Ленинградской области, и завершится 9 мая в Санкт-Петербурге открытием тематической экспозиции в тяговой подстанции «Центральная» (№11) (наб. р. Фонтанки, 3).

Управление работой подсветки осуществляется дистанционно из диспетчерской службы СПб ГБУ «Ленсвет». Объект интегрирован в общую городскую систему управления наружным освещением.

Напомним, на прошлой неделе заработала подсветка восстановленных цифровых обозначений годов Великой Отечественной войны – «1941» и «1945» - на площади Мужества.