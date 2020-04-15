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За рубежом

В Шотландии планируется построить шельфовую ВЭС мощностью 450 МВт

В Шотландии планируется построить шельфовую ВЭС мощностью 450 МВт

15 апреля 2020, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Prysmian, ВЭС
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность 

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Mеждународная компания VolkerInfra со штаб-квартирой в Великобритании, специализирующаяся в сооружении кабельных электрических связей, подписала контракт с итальянской компанией Prysmian Group – производителем кабельной продукции – стоимостью £ 16 млн на установку подземных КЛ в рамках схемы выдачи мощности шельфовой ВЭС Neart na Gaoithe (NnG).

По условиям контракта VolkerInfra должна на условиях «под ключ» установить две подземные КЛ 220 кВ переменного тока протяженностью 12,3 км и оптоволоконный кабель связи, а также провести их тестирование. ВЭС NnG проектной мощностью 450 МВт будет расположена в Северном море, в акватории площадью 105 км2 в 15 км от побережья округа Файф (Fife) на юговостоке Шотландии. Проектом предусмотрена установка 54-х ветровых турбин. Турбины будут установлены на расстоянии 1 км друг от друга. После ввода в эксплуатацию ВЭС сможет обеспечить электроэнергией более 375 тыс. домохозяйств, а также позволит сократить выбросы CO2 на 400 тыс. т в год. Сооружение ВЭС является важной составляющей плана Великобритании по декарбонизации энергетики.

Разработчики и собственники проекта строительства ВЭС NnG – Electricite de France (EDF) Renewables и Государственная электроэнергетическая компания Ирландии (Irish Electricity State Board, ESB), имеющие равные доли в проекте, должны приступить к его реализации в середине 2020 г., а ввод ВЭС в эксплуатацию планируется в 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission, официальный сайт NnG

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