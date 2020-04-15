Инвесторы, заинтересованные участвовать в проекте по строительству первой в Узбекистане ветровой электростанции, до 13 мая 2020 года могут подать соответствующую заявку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Министерство энергетики Республики Узбекистан, Министерство инвестиций и внешней торговли и Агентство по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов приглашают независимых частных производителей электроэнергии к участию в разработке, финансировании, строительстве, владении и эксплуатации объектов в рамках данного проекта.

Первый тендер на ветроэнергетический проект будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках соглашения о сотрудничестве, конечной целью которого является строительство ветровых электростанций суммарной мощностью 1 ГВт.

Приглашение к представлению заявок о выражении заинтересованности является анонсной частью тендерных торгов на строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт. Тендер будет проводиться в 2 этапа, включающих в себя квалификационный отбор и рассмотрение технических и коммерческих предложений.

В Караузякском районе Республики Каракалпакстан выбрана площадка для строительства данной ветроэлектростанции и сопутствующей инфраструктуры. В настоящее время на участке ведутся экологические исследования и работы по изучении миграции птиц.

В планах также строительство ветровой электростанции общей мощностью 200 МВт рядом с площадкой под первую электростанцию. Для реализации данного проекта будет проведен аналогичный тендер.

Проект является частью масштабной стратегии задействования возобновляемых источников энергии, реализуемой Правительством Республики Узбекистан.

В целом данной стратегией предусмотрено развертывание экономически эффективных и экологически чистых ветровых электростанций суммарной мощностью до 3 ГВт в ближайшие 10 лет с целью удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в стране.