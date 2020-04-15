Экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на сооружение пассажирского терминала внутренних воздушных линий, привокзальной площади и других новых объектов новоуренгойского аэропорта провела Главгосэкспертиза России. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Аэропорт Новый Уренгой, расположенный в 5 км от города, – одна из главных воздушных гаваней полуострова Ямал. Его аэровокзальный комплекс начали строить в 1977 году, а первые объекты аэропорта ввели в эксплуатацию летом 1980 года, тогда же был осуществлен первый технический рейс. В феврале 2012 года аэропорт был передан из федеральной в региональную собственность, в 2018 году - под операционное управление холдинга «Аэропорты Регионов». Проектом, рассмотренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Новый Уренгой.

Вблизи действующего перрона аэропорта планируется возвести пассажирский терминал внутренних воздушных линий площадью 19583,5 кв.м с пропускной способностью 840 пассажиров в час. В основу разработки проектных решений терминала положена архитектурная концепция, выполненная архитектурным бюро Twelve Architects Limited (Великобритания/Россия). В рамках разработки визуального облика бюро базировалось на образе чума – традиционного жилища людей севера, которое в условиях сурового климата создает уютную атмосферу и сохраняет тепло внутри. Этот мотив читается и в дизайне терминала: суровый и надежный снаружи, он предлагает комфорт и тепло внутри. Современные оригинальные архитектурные и художественные решения аэровокзального комплекса создают уникальный образ объекта, в полной мере отвечающего своему функциональному назначению и высоким эстетическим требованиям, позволяют ему стать самобытным и запоминающимся сооружением, учитывают культурные особенности региона.

Доминантой фасада стали входные группы в терминал - они выделены более высокими элементами относительно общего фронта фасада и уже издалека направляют пассажира к входной группе. При этом максимально компактные архитектурно-планировочные решения терминала позволяют сократить протяженность технологических связей, путей движения пассажиров и площади наружных ограждающих конструкций.

Также будет обустроена и привокзальная площадь с подъездной автодорогой, паркингом на 201 машиноместо и пешеходно-рекреационной зоной. На площадке аэровокзального комплекса разместят трансформаторные, распределительные подстанции, дизельную электростанцию, котельные, защитное сооружение гражданской обороны и другие объекты. Здесь обустроят эстакаду для прокладки инженерных сетей и сами сети инженерно-технического обеспечения. И терминал, и привокзальная площадь приспособят для людей с ограниченными физическими возможностями.

Проектную документацию аэровокзального комплекса подготовили в ООО «Проектный институт «Красаэропроект». Застройщик - ООО «Уренгойаэроинвест».

Фото: ООО «Уренгойаэроинвест»