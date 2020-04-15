Кабель не является предметом роскоши
15 апреля 2020, 14:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНК СИГРЭ, ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Отрасль: Электроэнергетика
Фонд «Энергия без границ» объявляет набор заявок в программу для инновационных проектов Акселератор «Энергия»!
Возможности для участников:
Принять участие могут стартапы и разработчики с готовым к адаптации продуктом и компетентной командой. Наиболее интересны цифровые решения в области машинного зрения, искусственного интеллекта, роботизации процессов, интернета вещей, продвинутой аналитики и VR.
Постройте свой бизнес вместе с крупнейшими энергетическими компаниями России, успейте подать заявку до 6 июля!
Подробные условия участия и регистрация на официальном сайте.
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