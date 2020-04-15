Фонд «Энергия без границ» объявляет набор заявок в программу для инновационных проектов Акселератор «Энергия»!

Возможности для участников:

100 тыс. рублей на тестирование решений на действующих объектах «Интер РАО»;

инвестирование Фондом «Энергия без границ» до 10 млн рублей на адаптацию проекта под требования электроэнергетического рынка;

менторская поддержка со стороны экспертов ведущих консалтинговых компаний рынка;

сопровождение проектов от экспертов YellowRockets.

Принять участие могут стартапы и разработчики с готовым к адаптации продуктом и компетентной командой. Наиболее интересны цифровые решения в области машинного зрения, искусственного интеллекта, роботизации процессов, интернета вещей, продвинутой аналитики и VR.

Постройте свой бизнес вместе с крупнейшими энергетическими компаниями России, успейте подать заявку до 6 июля!

Подробные условия участия и регистрация на официальном сайте.