COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 15, 16, 17 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Мероприятия

Фонд "Энергия без границ" объявляет набор заявок в программу для инновационных проектов Акселератор "Энергия"

Фонд Энергия без границ объявляет набор заявок в программу для инновационных проектов Акселератор Энергия

15 апреля 2020, 14:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: РНК СИГРЭ, ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

230 просмотров

Фонд «Энергия без границ» объявляет набор заявок в программу для инновационных проектов Акселератор «Энергия»!

Возможности для участников:

  • 100 тыс. рублей на тестирование решений на действующих объектах «Интер РАО»;
  • инвестирование Фондом «Энергия без границ» до 10 млн рублей на адаптацию проекта под требования электроэнергетического рынка;
  • менторская поддержка со стороны экспертов ведущих консалтинговых компаний рынка;
  • сопровождение проектов от экспертов YellowRockets.

Принять участие могут стартапы и разработчики с готовым к адаптации продуктом и компетентной командой. Наиболее интересны цифровые решения в области машинного зрения, искусственного интеллекта, роботизации процессов, интернета вещей, продвинутой аналитики и VR.

Постройте свой бизнес вместе с крупнейшими энергетическими компаниями России, успейте подать заявку до 6 июля!

Подробные условия участия и регистрация на официальном сайте.

Информация в социальных сетях:

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
СПб ГБУ
Антикризисная онлайн-конференция
Минстрой России проведет вебинар по обзору нарушений и недостатков при реализации проектов комфортной городской среды
Иннопром запустит онлайн-площадку для общения бизнеса и властей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно