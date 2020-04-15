Сегодня, 15 апреля 2020 года, стартовал объявленный Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики отбор инвестиционных проектов, которые планируют реализовать на территории Арктической зоны России, для оказания государственной поддержки на создание энергетической, дорожной или иной внешней инфраструктуры.

«Отбор продлится полтора месяца, до 1 июня. Интерес у инвесторов арктических территорий к новому инструменту господдержки есть, поскольку низкая развитость инфраструктуры в Арктике остается одним из сдерживающих факторов для развития бизнеса, а соответственно и экономики Арктической зоны в целом», - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Он отметил, что на Дальнем Востоке применение инструмента инфраструктурной поддержки отработано, теперь для упрощения процесса Минвостокразвития подготовило для инвесторов Арктической зоны подробные рекомендации, которые опубликованы на сайте министерства в подразделе «Отбор инвестиционных проектов в Арктической зоне» раздела «Деятельность». Кроме того, для консультаций по порядку отбора инвесторы могут обратиться к сотруднику подведомственного Минвостокразвития Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Павлову Александру Олеговичу по телефону: +7 (929) 612-22-22, либо по электронной почте: pavlov@investvostok.ru.

В марте Правительство России утвердило разработанный Минвостокразвития порядок отбора инвестиционных проектов в Арктике для оказания инфраструктурной поддержки. Благодаря этому инвесторы, чьи проекты соответствуют установленным правилам отбора, смогут претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных частных инвестиций на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов. При этом общий объем инвестиций в проект должен составлять не менее 300 миллионов рублей. Решение по итоговому перечню отобранных инвестиционных проектов примет президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.