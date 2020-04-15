Для тех, кто готов испытать себя, не боится технологических вызовов и в силах совершить прорыв в изменении логики бизнес-процессов, в компании «Россети Кубань» открыта вакансия руководителя направления цифровой трансформации.

Будет сложно, но очень интересно, обещает генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев, который непосредственно курирует это направление.

Сейчас предприятие начинает строительство новой цифровой подстанции «Ангарская» в Краснодаре. Но цели гораздо шире – перевести на «цифру» всю электроэнергетику Кубани и Адыгеи.

Преимущество получают соискатели, обладающие комплексом навыков, знаний и компетенций на стыке производственной деятельности, информационных технологий, проектного управления. Главные качества кандидата - компетентность, наличие креативного мышления, умение работать в команде, отсутствие в лексиконе слова «невозможно» и конечно нацеленность на конкретный результат - повышение эффективности деятельности компании. Руководитель, отвечающий за цифровое развитие, не должен бояться бросить вызов привычному положению дел и должен быть готов продвигать новые, нестандартные решения, выполнять намеченные планы и не останавливаться на достигнутом.

Резюме направлять в адрес специалиста департамента управления персоналом Марины Александровны Аксёновой, электронная почта: aksenovama@kuben.elektra.ru.