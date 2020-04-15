COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 15, 16, 17 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

Воронежский аэропорт разрешил строительство завода французской KUHN Group

Воронежский аэропорт разрешил строительство завода французской KUHN Group

15 апреля 2020, 13:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

235 просмотров

Проект строительства завода сельхозтехники «Кун Восток» (местное юрлицо французской Kuhn Group) в Рамонском районе Воронежской области получил положительные заключения от Росавиации, воронежского аэропорта и военного аэродрома Балтимор.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер региона Виктор Логвинов. Согласно заключению, 3-этажное здание завода не будет влиять на радиотехнические средства навигации и посадки расположенного неподалеку воронежского аэропорта. В УК «Авиасервис» (управляющая компания аэропорта) отметили, что завод не станет «искусственным препятствием» в полосе воздушного подхода.

Также Логвинов сообщил и о ситуации с обеспечением завода электроэнергией.

«Мы, по указанию губернатора, провели работу с компанией, изучили ситуацию. МРСК Центра уже предложила приемлемые условия и цену, выдала техусловия. Сейчас никаких препятствий для реализации проекта нет», — завил Логвинов.

  • Руководство Kuhn презентовало губернатору Воронежской области Александру Гусеву проект завода в сентябре 2018 года. Предприятие займется выпуском сельхозтехники. Завод должен стать первым для KUHN Group в России. Он расположится на участке в 19 га.
  • В октябре текущего года Гусев вновь встретился с руководством будущего завода. Они заявили, что инвестиции в строительство составят порядка 3 млрд рублей.
  • В конце 2019 года стало известно о конфликте «Региональной сетевой компании» (РСК) и «Воронежэнерго» (местный филиал МРСК Центра) из-за подключения завода. РСК предложила провести присоединение за 57 млн рублей, «Воронежэнерго» — за порядка 250 млн. После того как вариант, предложенный РСК, обсудили в облправительстве, «Воронежэнерго» отозвало действовавший с начала 2019 года акт технологического присоединения арендованной РСК подстанции к оборудованию на подстанции «Алена».
  • В феврале текущего года конфликт перешел в судебную плоскость. РСК потребовала обязать «Воронежэнерго» подключить их мощности к подстанции. В «Воронежэнерго» заявили, что считают иск «необоснованным».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: facto.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Мордовская
В аэропорту Нового Уренгоя построят новый аэровокзальный комплекс
Одобрен проект создания инфраструктуры для ПАТЭС в Певеке
На Фронтовом водохранилище в Крыму отремонтируют гидротехнические сооружения

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно