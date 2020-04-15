Проект строительства завода сельхозтехники «Кун Восток» (местное юрлицо французской Kuhn Group) в Рамонском районе Воронежской области получил положительные заключения от Росавиации, воронежского аэропорта и военного аэродрома Балтимор.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер региона Виктор Логвинов. Согласно заключению, 3-этажное здание завода не будет влиять на радиотехнические средства навигации и посадки расположенного неподалеку воронежского аэропорта. В УК «Авиасервис» (управляющая компания аэропорта) отметили, что завод не станет «искусственным препятствием» в полосе воздушного подхода.

Также Логвинов сообщил и о ситуации с обеспечением завода электроэнергией.

«Мы, по указанию губернатора, провели работу с компанией, изучили ситуацию. МРСК Центра уже предложила приемлемые условия и цену, выдала техусловия. Сейчас никаких препятствий для реализации проекта нет», — завил Логвинов.