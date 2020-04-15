COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 15, 16, 17 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

За I квартал 2020 года завод "Хевел" произвел более 64 МВт солнечных ячеек и модулей

За I квартал 2020 года завод Хевел произвел более 64 МВт солнечных ячеек и модулей

15 апреля 2020, 15:50
Рубрика: Компании
Метки: ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

226 просмотров

Новочебоксарский завод группы компаний «Хевел» за первые три месяца выпустил более 187 тысяч высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 63,6 МВт, 90 тысяч ячеек и 1800 их цепочек объемом 0,5 МВт. Выпуск продукции на 34,7% превышает аналогичные показатели прошлого года.

За счет повышения эффективности ячеек и применения новых материалов максимальная мощность односторонних модулей достигла 330 Вт, двусторонних, без учёта коэффициента двусторонности – 393 Вт.

В соответствии с проведенными в течение февраля собственными измерениями средний КПД ячеек, выпускаемых по гетероструктурной технологии, составил 23,3%  при максимальном значении 23,8%.

Такие высокие результаты были достигнуты, в том числе, за счет перехода на производство солнечных ячеек большего размера, изготовленных на основе кремниевых пластин типоразмера М2+.

Особое внимание на заводе уделяется качеству и сертификации продукции. В 1 квартале получен сертификат соответствия международным стандартам на двусторонние солнечные модули из 72 ячеек одного из крупнейших международных сертификационных центров TÜV Rheinland. 

Основной объём произведённой на заводе продукции будет направлен на собственные проекты «Хевел» в России и странах СНГ: строительство СЭС Нура, СЭС Сарыбулак, СЭС Кентау и СЭС Шоткас в Республике Казахстан, третьей очереди Яшкульской СЭС в Республике Калмыкия, Торейской СЭС в Республике Бурятия, Дергачевской СЭС в Саратовской области. Кроме того, гетероструктурные солнечные модули используются при реализации проектов энергоснабжения промышленной инфраструктуры и частных потребителей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ООО "Хевел"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Продукция IEK® – оптимальный выбор для крупных проектов строительства и реконструкции
Кабельный завод
Winlong запустил производство сорбирующих материалов
Пермспецкабель работает в обычном режиме
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно