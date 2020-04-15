Новочебоксарский завод группы компаний «Хевел» за первые три месяца выпустил более 187 тысяч высокоэффективных гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 63,6 МВт, 90 тысяч ячеек и 1800 их цепочек объемом 0,5 МВт. Выпуск продукции на 34,7% превышает аналогичные показатели прошлого года.

За счет повышения эффективности ячеек и применения новых материалов максимальная мощность односторонних модулей достигла 330 Вт, двусторонних, без учёта коэффициента двусторонности – 393 Вт.

В соответствии с проведенными в течение февраля собственными измерениями средний КПД ячеек, выпускаемых по гетероструктурной технологии, составил 23,3% при максимальном значении 23,8%.

Такие высокие результаты были достигнуты, в том числе, за счет перехода на производство солнечных ячеек большего размера, изготовленных на основе кремниевых пластин типоразмера М2+.

Особое внимание на заводе уделяется качеству и сертификации продукции. В 1 квартале получен сертификат соответствия международным стандартам на двусторонние солнечные модули из 72 ячеек одного из крупнейших международных сертификационных центров TÜV Rheinland.

Основной объём произведённой на заводе продукции будет направлен на собственные проекты «Хевел» в России и странах СНГ: строительство СЭС Нура, СЭС Сарыбулак, СЭС Кентау и СЭС Шоткас в Республике Казахстан, третьей очереди Яшкульской СЭС в Республике Калмыкия, Торейской СЭС в Республике Бурятия, Дергачевской СЭС в Саратовской области. Кроме того, гетероструктурные солнечные модули используются при реализации проектов энергоснабжения промышленной инфраструктуры и частных потребителей.