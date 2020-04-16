​Конкурс Legrand Design Awards продлен до конца 2020 года

Компания Legrand продлевает сроки приема заявок на конкурс проектов в области дизайна интерьеров Legrand Design Awards до 31 декабря 2020. В конкурсе примут участие проекты, реализованные в период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Обязательное условие - интеграция в проекты серий электроустановочного оборудования брендов Legrand и BTicino: Valena Allure, Celiane и Galea Life, Livinglight, Livinglight Air, Axolute и Axolute Air, Art d’Arnould, а также систем домашней автоматизации Legrand, BTicino, Vantage, with Netatmo.

Также к участию в конкурсе принимаются проекты с использованием новой системы домашнего комфорта Legrand – Celiane with Netatmo, Valena Allure with Netatmo.

Победители будут определены в 7 номинациях:

Лучший проект с автоматизацией (в том числе проекты на системе with Netatmo) Лучший общественный интерьер Лучший офисный интерьер Лучший рендер Лучший интерьер загородного дома Лучший интерьер квартиры Приз от компании Legrand за лучший проект

Путешествие во Францию для победителей номинаций переносится на весну 2021 года, дата будет анонсирована дополнительно.

В жюри конкурса войдут ведущие архитекторы и дизайнеры России, профессионалы в интерьерной сфере и эксперты компании Legrand: архитекторы Антон Атлас, Федор Ращевский, Вера Герасимова, дизайнеры Полина Пидцан, Женя Жданова, Татьяна Минина, Ариана Ахмат.

Узнать подробности о Legrand Design Awards и подать заявку на участие можно на сайте: