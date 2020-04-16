​Конкурс Legrand Design Awards продлен до конца 2020 года

RusCable Review #37
16 апреля 2020, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Компания Legrand продлевает сроки приема заявок на конкурс проектов в области дизайна интерьеров Legrand Design Awards до 31 декабря 2020. В конкурсе примут участие проекты, реализованные в период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.
Обязательное условие - интеграция в проекты серий электроустановочного оборудования брендов Legrand и BTicino: Valena Allure, Celiane и Galea Life, Livinglight, Livinglight Air, Axolute и Axolute Air, Art d’Arnould, а также систем домашней автоматизации Legrand, BTicino, Vantage, with Netatmo.
Также к участию в конкурсе принимаются проекты с использованием новой системы домашнего комфорта Legrand – Celiane with Netatmo, Valena Allure with Netatmo.
Победители будут определены в 7 номинациях:
Путешествие во Францию для победителей номинаций переносится на весну 2021 года, дата будет анонсирована дополнительно.
В жюри конкурса войдут ведущие архитекторы и дизайнеры России, профессионалы в интерьерной сфере и эксперты компании Legrand: архитекторы Антон Атлас, Федор Ращевский, Вера Герасимова, дизайнеры Полина Пидцан, Женя Жданова, Татьяна Минина, Ариана Ахмат.
Узнать подробности о Legrand Design Awards и подать заявку на участие можно на сайте:
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