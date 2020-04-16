COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 15, 16, 17 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Встречи

Энергокомпании продолжают обеспечивать надежное снабжение потребителей электроэнергией

Энергокомпании продолжают обеспечивать надежное снабжение потребителей электроэнергией

16 апреля 2020, 10:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

90 просмотров

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о динамике потребления электроэнергии в условиях ограничений, принятых в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Зафиксирован спад по всем энергосистемам, другое дело, что некоторые энергосистемы показывают дальнейшее снижение энергопотребления, некоторые энергосистемы начали выправляться. Например, энергосистема Дальнего Востока начала демонстрировать нам результаты, которые по сути были до того, как вирус повлиял на энергопотребление», – рассказал Евгений Грабчак.

По его словам, потребление электроэнергии продолжает снижаться в Москве и области, энергосистемах Северо-Запада, Средней Волги.

Евгений Грабчак также отметил, что около 30% сотрудников энергокомпаний переведены на удаленную работу, остальные продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая надежное функционирование объектов электроэнергетики.

Полную версию интервью смотрите на сайте Минэнерго.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Александр Новак:
Сергей Меняйло, регионы и энергетики обсудили развитие электросетевого комплекса Сибири
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава компании
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно