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Модернизация

"Мособлэнерго" построит 4,5 км линий электропередачи для электроснабжения жилых домов в Озерах

Мособлэнерго построит 4,5 км линий электропередачи для электроснабжения жилых домов в Озерах

16 апреля 2020, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в 2020 году построит линии электропередачи для электроснабжения жилых домов в Озерах в рамках инвестиционной программы. Работы проведет Коломенское производственное отделение компании на улице Весенняя и на Болотном переулке. Всего планируется построить 4,5 км кабельных линий.

Также согласно инвестиционной программе в Коломне АО «Мособлэнерго» планирует реконструировать по заявке потребителя кабельную линию 10 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств на улице Набережная реки Коломенки, 7.  В рамках реконструкции запланировано строительство линии электропередачи протяженностью 3 км. Она позволит повысить надежность электроснабжения коломенского центра конькобежного спорта.  

В 2020 году Коломенское производственное отделение  АО «Мособлэнерго» также реализует программу капитального ремонта. По ней планируется провести работы на 8 энергообъектах. Запланировано выполнение капремонта воздушных линий электропередачи общей протяженностью 5 км. Работы будут проходить в Коломне на улицах Победы, Пролетарская, Коммунальная, Куйбышева, Крупской, Леваневского, в Озерах на улицах Цветочная и Калинина, а также в деревне Емельяновка.

Работники  Коломенского производственного отделения АО «Мособлэнерго» в текущем году заменят устаревшее электрооборудование распределительного пункта, расположенного в Коломне на Окском проспекте, 40. От пункта осуществляется электроснабжение заводов, предприятий малого и среднего бизнеса. Работы будут проходить по программе капительного ремонта.

В рамках этой же программы проводится и расчистка трасс воздушных линий электропередачи от кустов и деревьев. В текущем году работники Коломенского производственного отделения АО «Мособлэнерго» расчистят несколько участков общей площадью 5 га в районе деревни Елино.
 

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