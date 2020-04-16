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Инвестиции (проекты)

На автодороге Р-255 "Сибирь" построят новые пешеходные переходы

На автодороге Р-255 Сибирь построят новые пешеходные переходы

16 апреля 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство мостовых сооружений на участках трассы в Красноярском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения. 

Автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь» протяженностью 1860 км проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также Красноярского края. Магистраль продолжает на восток трассу Р-254 «Иртыш», вместе с которой входит в состав азиатского маршрута AH6. 

Проектом, получившим положительные заключения Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство двух разноуровневых надземных пешеходных переходов на участках км 800+450 и км 802+450 дороги в населенных пунктах Творогово и Логовой Емельяновского района Красноярского края. Длина мостовых сооружений, которые будут установлены в пределах надпойменной террасы реки Кача, составит 54,58 и 57,58 м соответственно. Переходы оснастят специальными подъемными платформами, необходимыми для людей с ограниченными физическими возможностями. 

Также запланировано переустройство участков линии освещения дороги, попадающих в зону строительства, устройство пешеходных дорожек и отмосток с ограждением бортовым камнем, озеленение территории и другие необходимые работы. 

Проект реализуется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы». Проектная документация подготовлена ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов». Застройщик - ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства. 

Ранее эксперты Красноярского филиала Главгосэкспертизы выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проекта устройства стационарного электрического освещения на участках Р-255 «Сибирь» в поселках Каштан и Сулемка, селе Новопятницкое и поселке городского типа Березовка Красноярского края. 

Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

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