Стратегические партнёры, являющиеся признанными экспертами в кабельной отрасли – компании Cimteq (Великобритания) и Aesa Cortaillod (Швейцария) – объявили о выпуске нового опытного образца программного обеспечения, в котором интегрированы программное обеспечение для разработки конструкций кабелей, CableBuilder, и программное обеспечение для обеспечения управления качеством, CIQ. Со времени объявления о создании стратегического партнёрства между этими двумя компаниями 18 месяцев тому назад специалисты обеих компаний работали совместно над разработкой опытного образца программного обеспечения, который представляет собой совершенный программный пакет, основанный на шестидесятилетнем опыте и знаниях в области кабельной технологии.

Будучи глобальным лидером в области кабельной метрологии, компания Aesa Cortaillod разрабатывает, производит и поставляет современные измерительные системы, устройства и высококачественные услуги со своих заводов в Швейцарии, Германии и Китае. Базирующаяся в Уэльсе компания Cimteq является лидером по созданию программного обеспечения для разработки конструкций кабельных изделий и организации производства. Эти две компании полагают, что партнёрство в состоянии обеспечивать ещё большие преимущества для потребителей с обеих сторон благодаря повышению рентабельности, улучшению качества и экономии материалов.

В результате объединения программ CableBuilder и CIQ через простой и универсальный интерфейс становится возможным упрощение общего обращения с большими базами данных о кабельных конструкциях и ходе производственного процесса. Программное обеспечение CableBuilder с его специализированным управлением всеми данными о кабельном продукте и технологическом процессе обеспечивает комплексный подход к контролируемым поставкам и передаче планов проведения тестирования в производственные помещения с непосредственным соединением с испытательными устройствами. Это большой шаг на пути к «умному заводу» с конечной целью замыкания контура управления от принципа первоначального проектирования до производства и поставки кабельного продукта, в результате чего можно обеспечить значительную экономию сырьевых материалов, повышение качества и существенные выгоды от повышения производительности.

В будущем также планируется интеграция программного обеспечения CableMES, разработанного компанией Cimteq, с программным обеспечением CIQ компании Aesa Cortaillod для создания высокотехнологичного инструмента для анализа. Исключительно важно, что программа CableMES знает статус качества каждого куска материала, готового и промежуточного изделия в производственном помещении. Такую интеграцию можно выполнить через собственный модуль качества программы CabeMES или через систему третьей стороны, такую как CIQ. Преимущества интеграции с CIQ состоят в том, что также можно получить прямую интеграцию с измерительным оборудованием компании Aesa Cortaillod.