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Инвестиции (проекты)

Одобрены новые этапы строительства судостроительной верфи "Звезда"

Одобрены новые этапы строительства судостроительной верфи Звезда

16 апреля 2020, 17:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам проведения государственной экспертизы проекта I-III этапов II очереди создания судостроительного комплекса на побережье Уссурийского залива в районе бухты Большой Камень. 

Цель строительства ССК - организация выпуска крупнотоннажных судов и оборудования для нефтегазодобычи на континентальном шельфе. Частично производство было запущено в эксплуатацию в 2016 году, в настоящее время идет его расширение, необходимое для наращивания мощности. 

Рассмотренный проект включает решения по трем первым этапам II очереди строительства верфи. На первом этапе предусмотрено выполнение инженерной подготовки территории, на втором пройдет обустройство искусственных земельных участков под размещение объектов. На III этапе работ начнется строительство производственных и инфраструктурных объектов комплекса, в том числе сухого дока и главной насосной станции, трех достроечных набережных с удлинением, двух соединительных набережных и преддоковой площадки. 

Кроме того, здесь будет размещен козловой кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 т с шириной колеи 189 м и высотой подъема 100 м, проложены сети инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализации и газоснабжения. Также на третьем этапе будут сооружены и сопутствующие объекты - вахтовый городок для проживания иностранных и иногородних специалистов, занятых на строительстве, локальные очистные сооружения дождевых вод, основной затвор (батопорт), промежуточный технологический затвор сухого дока и другие. 

Проект I-III этапов работ подготовили в ООО Дальневосточный проектный институт «Востокпроектверфь». 

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на IV этап II очереди создания судостроительной верфи «Звезда»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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