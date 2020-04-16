Мы ставим перед собой простые задачи
16 апреля 2020, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство Электроэнергетика
Пока что она является барьерным местом для пропуска поездов нечетного (западного) направления. Реконструкцией предусмотрено строительство дополнительных путей и укладка новых стрелочных переводов, реконструкция здания поста электрической централизации, трансформаторных подстанций и других объектов. Работы ведутся в условиях непрекращающегося пропуска поездов.
Как отмечают на ДВЖД, в условиях роста четного поездопотока, адресованного портам Дальнего Востока, немаловажной задачей является оперативный вывод порожнего подвижного состава в обратном направлении. На начало апреля Дальневосточной дорогой по стыку Архара среднесуточно передавалось на Забайкальскую магистраль 73 поезда, в ближайшее время планируется довести эту цифру до 80.
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