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Инвестиции (проекты)

Реконструкция узловой станции Чернышевск (ЗабЖД) завершится в 2020 году

Пока что она является барьерным местом для пропуска поездов нечетного (западного) направления. Реконструкцией предусмотрено строительство дополнительных путей и укладка новых стрелочных переводов, реконструкция здания поста электрической централизации, трансформаторных подстанций и других объектов. Работы ведутся в условиях непрекращающегося пропуска поездов.

Как отмечают на ДВЖД, в условиях роста четного поездопотока, адресованного портам Дальнего Востока, немаловажной задачей является оперативный вывод порожнего подвижного состава в обратном направлении. На начало апреля Дальневосточной дорогой по стыку Архара среднесуточно передавалось на Забайкальскую магистраль 73 поезда, в ближайшее время планируется довести эту цифру до 80.

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