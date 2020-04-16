Пока что она является барьерным местом для пропуска поездов нечетного (западного) направления. Реконструкцией предусмотрено строительство дополнительных путей и укладка новых стрелочных переводов, реконструкция здания поста электрической централизации, трансформаторных подстанций и других объектов. Работы ведутся в условиях непрекращающегося пропуска поездов.



Как отмечают на ДВЖД, в условиях роста четного поездопотока, адресованного портам Дальнего Востока, немаловажной задачей является оперативный вывод порожнего подвижного состава в обратном направлении. На начало апреля Дальневосточной дорогой по стыку Архара среднесуточно передавалось на Забайкальскую магистраль 73 поезда, в ближайшее время планируется довести эту цифру до 80.