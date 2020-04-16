«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установит новый силовой автотрансформатор мощностью 63 МВА на подстанции 220 кВ «Районная», обеспечивающей электроснабжение центральных и южных районов Республики Бурятия с общим населением 600 тыс. человек. Компания инвестирует в проект 194 млн рублей.

Будет выполнена замена выработавшего свой ресурс автотрансформатора на современный аналог российского производства. В результате общая установленная мощность энергообъекта увеличится на 3 МВА – до 544 МВА.

В рамках проекта также запланировано установить вместо устаревших защит отечественные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, обладающие встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий.

Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Всего на подстанции 220 кВ «Районная» установлено 7 единиц силового трансформаторного оборудования. От их надежной работы зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов. В числе крупнейших потребителей энергообъекта – Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»), где производится многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2.