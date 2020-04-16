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Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует силовое оборудование крупнейшей подстанции Бурятии – 220 кВ "Районная"

Россети ФСК ЕЭС модернизирует силовое оборудование крупнейшей подстанции Бурятии – 220 кВ Районная

16 апреля 2020, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установит новый силовой автотрансформатор мощностью 63 МВА на подстанции 220 кВ «Районная», обеспечивающей электроснабжение центральных и южных районов Республики Бурятия с общим населением 600 тыс. человек. Компания инвестирует в проект 194 млн рублей.

Будет выполнена замена выработавшего свой ресурс автотрансформатора на современный аналог российского производства. В результате общая установленная мощность энергообъекта увеличится на 3 МВА – до 544 МВА. 

В рамках проекта также запланировано установить вместо устаревших защит отечественные микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматики, обладающие встроенными функциями самодиагностики и регистрации аварийных событий.

Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Всего на подстанции 220 кВ «Районная» установлено 7 единиц силового трансформаторного оборудования. От их надежной работы зависит электроснабжение Улан-Удэ и близлежащих районов. В числе крупнейших потребителей энергообъекта – Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»), где производится многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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