Специалисты компании Россети «Московский регион» завершили работы для выдачи 800 кВт дополнительной мощности Жуковской городской клинической больнице для перепрофилирования одного из корпусов в инфекционное отделение с целью диагностики COVID-19 и лечения больных коронавирусной инфекцией.

Для обеспечения объекта здравоохранения Московской области необходимым объемом мощности (к имеющимся 43 кВт) в кратчайшие сроки - за семь дней - энергетиками на территории больницы установлена новая трансформаторная подстанция (ТП) с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый. ТП оборудована устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики для оперативного контроля и управления энергообъектом. Проложены четыре кабельные линии общей протяженностью 800 м, опирающиеся на питающий центр 220 кВ «ЦАГИ», что позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение инфекционного корпуса с возможностью резервирования.

В инфекционном отделении Жуковской городской клинической больницы смогут разместить до ста коек, полностью оборудованных необходимой медицинской техникой для госпитализации людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Для эпидемиологической безопасности в приемном отделении предусмотрен фильтр-блок.

Обеспечение необходимыми мощностями учреждений здравоохранения, перепрофилированных во время пандемии для диагностики и помощи инфицированным COVID-19 больным, в компании «Россети Московский регион» считают сверхважной задачей, способствующей борьбе с опасной болезнью.

Кроме того на основании Приказа № 128 от 23.03.2020 г., подписанного Генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским, под особый контроль энергетики взяли энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов, в их числе 974 медучреждения на территории Москвы и Подмосковья.