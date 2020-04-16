Состояние и развитие электросетевого хозяйства Дагестана обсудили в ходе встречи премьер-министр региона Артём Здунов, вице-премьер Владимир Лемешко, первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Павел Дынькин и заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества Сергей Поляков.

Обговорили также вопросы содержания и обслуживания электросетей, профилактических мер по предотвращению аварий в летний период, повышения уровня платежей за потребляемый электроэнергию, подвели итоги работы отрасли за первый квартал текущего года.

«Мы всегда внимательно отслеживаем ситуацию. Работа по предотвращению и устранению аварий организована оперативно, за что большое спасибо. Впереди лето, а в этот сезон у нас также очень большая нагрузка на сети. Мы готовы обговорить все детали нашей совместной работы», - отметил Артем Здунов.

В свою очередь, Павел Дынькин отметил эффективную работу руководств республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

«Хочу отметить и поблагодарить правительство республики за организацию средств индивидуальной защиты, в том числе для наших инфраструктурных предприятий. Уверен, что совместно нам удастся пройти этот сложный период без ослабления надежности работы сетей. По прогнозам специалистов, в ближайшее время будет повышение уровня потребления электроэнергии, прежде всего, населением республики», - заметил первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ».

Также были обсуждены вопросы платежной дисциплины, в том числе и со стороны бюджетных организаций республики.

«У нас огромная просьба: при наличии возможности выполнять без задержек в полном объеме бюджетные обязательства и компенсировать отставание, которое классически возникает в первом квартале», - обратился к руководителям органов исполнительной власти региона Павел Дынькин.

«Все эти вопросы будут в рабочем порядке урегулированы. Республика может выступить гарантом только по бюджетным потребителям. Мы поддерживаем заключение с предприятиями ЖКХ-должниками соглашений на пять лет о реструктуризации долгов при условии 100% исполнения текущих платежей», - прокомментировал курирующий направление вице-премьер Дагестана Владимир Лемешко.

В свою очередь, Артём Здунов дал жесткую установку коллегам:

«Если мы доводим средства до организаций вовремя, то и до поставщиков электроэнергии оплата должна доходить своевременно. Значит, дело в муниципалитетах: надо разбираться и наказывать нарушителей за нецелевое использование, подавая соответствующие материалы в прокуратуру. Сколько выделено из бюджета, сколько перечислено поставщикам? Эти цифры должны совпадать. По ЖКХ, конечно, сложная ситуация, но по линии бюджетных организаций должна быть 100% оплата».

Наряду с проблемами взаиморасчетов за поставляемую энергию были рассмотрены вопросы консолидации электросетевых активов и обновления резервных источников питания в организациях здравоохранения в предстоящем летнем периоде эксплуатации в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.