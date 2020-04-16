На модернизацию энергокомплекса Волгоградской области компания «Россети Юг» направит в текущем году 439 млн рублей. Ремонтные работы обеспечат надежное энергоснабжение потребителей региона в предстоящий осенне-зимний период.

Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» отремонтируют более 630 трансформаторных подстанций, свыше 650 км линий электропередачи различных классов напряжения, заменят порядка 1,8 тыс. дефектных опор. Кроме того, энергетики расчистят свыше 300 гектаров растительности в охранных зонах, которая может стать причиной пожара, замыканий и, как следствие, нарушений энергоснабжения потребителей. Несмотря на сложную ситуацию и изменившиеся эпидемиологические условия годовая ремонтная кампания «Россети Юг» в Волгоградской области выполняется в соответствии с графиком. Производственный персонал обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Ремонт воздушной линии 110 кВ от подстанции «Алюминиевая» обеспечил надежное электроснабжение практически половины Волгограда. Линия длиной 26 км идет от северной границы города до начала Центрального района и обеспечивает электроэнергией 164 тыс. волгоградцев. Более 260 социально–значимых объектов и сотни промышленных предприятий, расположенных в этой части города, также могут быть спокойны за безаварийную зиму. Ремонт подстанции «Дзержинская» повысил надежность электроснабжения северной части Дзержинского района Волгограда, в которой сосредоточены промышленные производства, предприятия ЖКХ и ТЭК, оптово-розничной торговли. Отремонтированные силовые трансформаторы подстанций «Городище» и «Цементная-2» смогут гарантировать качественную подачу электроэнергии таким крупным предприятиям региона, как Городищенская птицефабрика и Себряковский цементный завод, а также обеспечат освещение ключевых дорожных трасс, среди которых «Волгоград-Москва» и Третья продольная магистраль.