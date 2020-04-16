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Универсальные установочные коробки (подрозетники) IEK® – монтаж и коммутация электроустановочных изделий

Универсальные установочные коробки (подрозетники) IEK® – монтаж и коммутация электроустановочных изделий

16 апреля 2020, 17:10
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP расширяет ассортимент установочных коробок (подрозетников) IEK®. Новые модели отличаются универсальностью — их можно монтировать в сплошные стены (кирпич, бетон) или в стены из гипсокартона.

Новинки в линейке установочных коробок (подрозетников) IEK® используются для коммутации одиночно или шлейфом электроустановочных изделий различного назначения (розетки, выключатели и т.д.).

Преимущества установочных коробок (подрозетников) IEK®

  • Широкий ассортимент для всех видов стен.
  • Быстрый и надежный монтаж.
  • Совместимость со всеми видами электроустановочных изделий.

Технические характеристики установочных коробок (подрозетников) IEK®

  • Диаметр коронки: 68-72 мм.
  • Диаметр подрозетника: 68 мм.
  • Глубина подрозетника: 40, 45, 60 мм.
  • Материал корпуса: полипропилен.
  • Стойкость к зажиганию нагретой проволокой: 650 °С.
  • Цвет: синий.
  • Комплектация: коробка, саморезы/винты, стикер со штрих-кодом.

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