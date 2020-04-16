RusCable Insider Digest #168
16 апреля 2020, 17:10
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP расширяет ассортимент установочных коробок (подрозетников) IEK®. Новые модели отличаются универсальностью — их можно монтировать в сплошные стены (кирпич, бетон) или в стены из гипсокартона.
Новинки в линейке установочных коробок (подрозетников) IEK® используются для коммутации одиночно или шлейфом электроустановочных изделий различного назначения (розетки, выключатели и т.д.).
Преимущества установочных коробок (подрозетников) IEK®
Технические характеристики установочных коробок (подрозетников) IEK®
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