IEK GROUP расширяет ассортимент установочных коробок (подрозетников) IEK®. Новые модели отличаются универсальностью — их можно монтировать в сплошные стены (кирпич, бетон) или в стены из гипсокартона.

Новинки в линейке установочных коробок (подрозетников) IEK® используются для коммутации одиночно или шлейфом электроустановочных изделий различного назначения (розетки, выключатели и т.д.).

Преимущества установочных коробок (подрозетников) IEK®

Широкий ассортимент для всех видов стен.

Быстрый и надежный монтаж.

Совместимость со всеми видами электроустановочных изделий.

Технические характеристики установочных коробок (подрозетников) IEK®