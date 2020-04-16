Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич в рамках совещания Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике на тему «Совершенствование государственного регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию» рассказал об основных инициативах министерства в этом направлении.

Юрий Маневич затронул темы долгосрочного тарифного регулирования, введения эталонных тарифов, дифференциации электросетевых тарифов и оплаты сетевого резерва. Заместитель Министра подчеркнул, что важным вопросом, который требует скорейшего решения, является консолидация электросетевого хозяйства.

«Крупная системообразующая сетевая компания в регионе должна иметь возможность включать в свои инвестиционные программы расходы на приобретение сетей: бесхозяйных сетей, сетей мелких сетевых организаций, которые не несут в конкретном регионе необходимую социальную ответственность. Такая возможность включения в инвестиционную программу расходов на приобретение электросетевых активов должна быть предусмотрена», – сообщил Юрий Маневич.

Одной из тем обсуждения на совещании стали предложения по источникам финансирования нерыночных надбавок к цене мощности на оптовом рынке. Заместитель Министра энергетики поддержал предложения, озвученные Минэкономразвития.