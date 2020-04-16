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Инвестиции (проекты)

В Коктебеле построят очистные сооружения

В Коктебеле построят очистные сооружения

16 апреля 2020, 10:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в поселке Коктебель Республики Крым. После проведения первичной экспертизы в проектную документацию были внесены изменения в части планировочной организации земельного участка, организации строительства, мероприятий по охране окружающей среды, а также систем электроснабжения. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. 

Популярный крымский курорт, Коктебель – поселок городского типа, расположенный на Черноморском побережье в 20 км от Феодосии у подножья вулканического массива Карадаг. Строительство канализационных очистных сооружений в Коктебеле - одно из первоочередных мероприятий, которое реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». 

Проектной документацией, получившей положительное заключение экспертов Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство очистных сооружений с системой напорных коллекторов, предназначенных для подачи сточных вод в главную канализационную насосную станцию. Также здесь будет сооружена система сборных коллекторов для отвода бытовых сточных вод, пять канализационных насосных станций, включая главную, проложены водовыпуск очищенной воды и другие коммуникации. 

Производственная мощность канализационных очистных сооружений составит 5000 куб.м в сутки, протяженность сетей канализации – 24,34 км. В перспективе производительность может быть увеличена до 10 000 куб. м в сутки. 

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет федерального бюджета. Проектная организация – ООО «Институт "ШЕЛЬФ"». 

Фото: Администрация города Феодосии Республики Крым

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