В Коктебеле построят очистные сооружения

Крымский филиал Главгосэкспертизы России изучил представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов в поселке Коктебель Республики Крым. После проведения первичной экспертизы в проектную документацию были внесены изменения в части планировочной организации земельного участка, организации строительства, мероприятий по охране окружающей среды, а также систем электроснабжения. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Популярный крымский курорт, Коктебель – поселок городского типа, расположенный на Черноморском побережье в 20 км от Феодосии у подножья вулканического массива Карадаг. Строительство канализационных очистных сооружений в Коктебеле - одно из первоочередных мероприятий, которое реализуется в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развития Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».

Проектной документацией, получившей положительное заключение экспертов Крымского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство очистных сооружений с системой напорных коллекторов, предназначенных для подачи сточных вод в главную канализационную насосную станцию. Также здесь будет сооружена система сборных коллекторов для отвода бытовых сточных вод, пять канализационных насосных станций, включая главную, проложены водовыпуск очищенной воды и другие коммуникации.

Производственная мощность канализационных очистных сооружений составит 5000 куб.м в сутки, протяженность сетей канализации – 24,34 км. В перспективе производительность может быть увеличена до 10 000 куб. м в сутки.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет федерального бюджета. Проектная организация – ООО «Институт "ШЕЛЬФ"».

Фото: Администрация города Феодосии Республики Крым