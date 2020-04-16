Воронежский авиазавод (ВАСО) подвел итоги тендера на перевооружение корпуса №29 под производство самолета Ил-96-400М. Победителем стала подмосковная компания «Алгоритм», запросившая за свои услуги 116,3 млн рублей, следует из аукционной документации.

При этом максимальная цена контракта составляла 154,1 млн рублей. Таким образом, авиазаводу удастся сэкономить на работах 37,8 млн рублей. Подрядчику предстоит до 18 декабря провести строительно-монтажные работы на территории корпуса, подготовить его для установки оборудования. В частности, исполнителю необходимо восстановить защитный слой на железобетонных конструкциях, заменить обветшалые конструкции. Площадь технического перевооружения — 137 м2.