Воронежский авиазавод (ВАСО) подвел итоги тендера на перевооружение корпуса №29 под производство самолета Ил-96-400М. Победителем стала подмосковная компания «Алгоритм», запросившая за свои услуги 116,3 млн рублей, следует из аукционной документации.
При этом максимальная цена контракта составляла 154,1 млн рублей. Таким образом, авиазаводу удастся сэкономить на работах 37,8 млн рублей. Подрядчику предстоит до 18 декабря провести строительно-монтажные работы на территории корпуса, подготовить его для установки оборудования. В частности, исполнителю необходимо восстановить защитный слой на железобетонных конструкциях, заменить обветшалые конструкции. Площадь технического перевооружения — 137 м2.
- ВАСО дважды безуспешно пыталось найти подрядчика для перевооружения под Ил-96-400М. Первый аукцион в августе 2019 года признали несостоявшимся из-за отсутствия участников. Тогда работы предполагали перевооружение сразу 3-х корпусов: 1, 29 и 89/1. Из последующих тендеров корпус №29 исключили. В октябре победителем повторных торгов стала московская компания «Главмонтажстрой». Она согласилась выполнить работы за 376,4 млн рублей. Однако позже подрядчика признали уклонившимся от заключения контракта. Победителем третьих торгов в декабре стала московская «Ланит-Интеграция». Контракт заключили по максимальной цене — 396,2 млн рублей.
- Уже 4 раза были признаны несостоявшимися торги на поставку станков для перевооружения ВАСО под Ил-96-400М. Участники не подают заявки на аукционы.
- Сборку обновленного Ил-96 ВАСО начало в ноябре 2018 года. Новую модель 400М строят на базе серийного сертифицированного самолета Ил-96-300, используемого СЛО «Россия» (президентский авиаотряд). Модернизацию производства под сборку самолета воронежский авиазавод должен был завершить еще в 2018 году, но так этого и не сделал, объяснив, что заказчик не поставил необходимые комплектующие.
- По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «Алгоритм» зарегистрировано в 2016 году в Мытищах. Уставный капитал — 50 тыс. рублей. Гендиректор и владелец — Сергей Михайлов. Выручка по итогам 2018 год составила 200,8 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей.