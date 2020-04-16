Всемирный Банк выдал кредит в размере $ 700 млн на реализацию первой фазы проекта строительства ГЭС Dasu в Пакистане. ГЭС проектной мощностью 4 320 МВт планируется построить на реке Инд в Кохситанском районе (Kohsitan district) в провинции Хайбер-Пахтунхва (Khyber Pakhtunkhwa) в 345 км от Исламабада. Кредит предоставляется на 25 лет, включая 5-летний льготный период.

Ожидаемая годовая выработка ГЭС Dasu составит 21 485 ГВт*ч. Реализация проекта позволит увеличить объем производства электроэнергии в стране, а также долю гидрогенерации в составе генерирующих мощностей, в котором в настоящее время доминируют ТЭС. Строительство ГЭС поможет смягчить энергетический кризис в стране.

Первая фаза проекта Dasu реализуется совместным предприятием GE Hydro China и Power China Zhongnan Engineering Corporation. В рамках первой фазы планируется установить 6 энергоблоков мощностью по 360 МВт с ожидаемой годовой выработкой в 12 ТВт*ч. К настоящему моменту решены вопросы, связанные с приобретением земельных участков, и начались строительные работы, которые в рамках первой фазы включают: строительство плотины ГЭС и других гидротехнических сооружений, подземного машинного зала, правобережных подъездных путей, перенос Каракорамского шоссе (Karakoram Highway), строительство двух цепной ЛЭП 500 кВ, нескольких ЛЭП 132 кВ и подстанций. Ожидается, что первая очередь ГЭС будет введена в эксплуатацию в начале 2025 г.

Вторая фаза проекта (2160 МВт) предусматривает строительство еще одного подземного машзала, установку 6 турбин и сооружение двухцепной ЛЭП 765 кВ, что обеспечит увеличение годовой выработки ГЭС на 9 ТВт*ч.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata, официальный сайт WAPDA