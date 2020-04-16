Открылась регистрация проектов для участия в юбилейной X Национальной научно-технической конференции, проводимой Союзом машиностроителей России.

Зарегистрировать свой проект можно на официальном сайте www.nntk-smr.ru до 1 июня 2020 года включительно.

Для участия в конференции необходимо разместить заявку по одному или нескольким из 14 отраслевых направлений машиностроительного комплекса.

Принять бесплатное участие в конференции в качестве разработчиков инновационных проектов может любой автор или авторский коллектив в возрасте до 35 лет.

По итогам X Национальной научно-технической конференции для победителей и призеров будет сформирован сборник научных трудов с размещением в базе РИНЦ на платформе Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Сборнику будет присвоен международный номер ISBN, каждой статье – цифровой идентификатор DOI.

С 2018 года «Россети ФСК ЕЭС» активно взаимодействует с Союзом машиностроителей России. Глава компании Андрей Муров входит в Бюро Центрального совета СоюзМаш России.

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