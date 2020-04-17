Итоги прохождения периода осенне-зимнего периода, подготовка к новому, а также мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения в условиях текущей эпидемиологической обстановки стали главными темами в повестке встречи главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова и генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

Стороны обсудили алгоритм взаимодействия штабов энергокомпании и региона в рамках действующего режима повышенной готовности. Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» обеспечивают надежное энергоснабжение объектов здравоохранения, крупных промышленных, сельскохозяйственных и социальных предприятий. В условиях введенных ограничительных мер, когда большинство граждан находятся дома, энергетики осуществляют особый контроль за качеством поставляемой электроэнергии бытовым потребителям.

Пристальное внимание уделяется вопросам сохранения здоровья персонала, который в это время находится на дежурстве и задействован в обеспечении бесперебойной работы энергокомплекса. Для потребителей региона обеспечено удаленное предоставление всех оказываемых услуг.

В свою очередь, глава региона поблагодарил энергетиков за безаварийное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, а также рассмотрел и одобрил представленный комплекс мероприятий по подготовке к следующему.

По словам Игоря Маковского, своевременное и качественное выполнение мероприятий ремонтной программы позволило по итогам прошлого года на 40 % снизить количество технологических нарушений и на 37 % сократить время их устранения в электросетях 0,4-110 кВ.

Компания четко выполняет распоряжение генерального директора группы «Россети» Павла Ливинского по безусловному соблюдению сроков подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и своевременной реализации всех мероприятий ремонтной программы вне зависимости от текущих условий.

«С руководством Липецкой области у нас налажено конструктивное сотрудничество. Ресурсоснабжающая компания «Россети Центр» останется надежным партнером Липецкой области. Мы в полной мере берем на себя ответственность за надежное и бесперебойное энергоснабжение региона при любых внешних условиях», - отметил по итогам встречи Игорь Маковский.