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Модернизация

Компания "Россети Северо-Запад" завершила монтаж фундаментов на подстанции "Молочное" в Вологодской области

Компания «Россети Северо-Запад» завершила установку 142 свай для фундаментов под оборудование на подстанции (ПС) «Молочное» в одноименном поселке Вологодской области. Реконструкция объекта, которая завершится до конца 2020 года, обеспечит дополнительную надежность электроснабжения 13 тысяч жителей региона и молочного завода им. Верещагина, производящего знаменитое вологодское масло.

Специалисты смонтируют на стальных сваях опору воздушной линии (ВЛ) 35 кВ, здания пункта управления подстанцией и распределительных устройств 35 и 10 кВ.

Энергетики установят два трансформатора, увеличив мощность объекта в 2,5 раза – с 12,6 до 32 МВА. Заключительными этапами реконструкции станет подключение подстанции от ВЛ 35 кВ «Вологда-Молочное», а также присоединение кабельных и воздушных линий к распределительному устройству 10 кВ. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

Реконструкция энергоисточника обеспечит дополнительную надёжность электроснабжения 13 тысяч человек, а также крупных предприятий: учебно-опытного молочного завода им. Верещагина, производящего знаменитое вологодское масло, племзавода «Майский» и социальных объектов.

 

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Компания: Россети Северо-Запад

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