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Инвестиции (проекты)

Корпорация МСП помогла томскому предприятию расширить производственные линии

"Северский кабельный завод" компании "К Групп" получил кредит на расширение производственных линий по производству кабелей в размере 47 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП, которая обеспечила гарантии по кредиту.

"Северский кабельный завод" (ООО "К Групп") получил кредит на сумму 47 млн рублей в банке "Открытие" для приобретения новых производственных линий по выпуску кабельной продукции. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП", - говорится в сообщении.

Завод занимается производством кабелей и проводов, в том числе на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Полученные средства предприятие планирует использовать для расширения номенклатуры производства, что, как ожидается, поможет усилить позиции в рамках государственного оборонного заказа и существенно расширить экспортные поставки.

 

Фото: с severskcable.ru

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Компания: ТАСС

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