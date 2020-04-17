COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 15, 16, 17 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Модернизация

"Мособлэнерго" построит 3 трансформаторных подстанции в Воскресенске

Мособлэнерго построит 3 трансформаторных подстанции в Воскресенске

17 апреля 2020, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

141 просмотр

АО «Мособлэнерго» построит в 2020 году три комплектных трансформаторных подстанции в городском округе Воскресенск. Работы выполнит Коломенский филиал компании в рамках инвестиционной программы. Новые энергообъекты возведут в Воскресенске на 2-ом Лесном переулке, а также в Хорлово на улицах 1-я Пятилетка и Зайцева. Трансформаторные подстанции повысят надежность электроснабжения жилых домов и дач потребителей.

Также по инвестиционной программе работники Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» планируют провести реконструкцию распределительного устройства 6 кВ, расположенного в Воскресенске на улице Химиков. Этот объект обеспечивает электричеством жилой комплекс и канализационную насосную станцию. Работники установят новое экономичное и надежное оборудование, а также модернизируют действующее.

В городском округе Воскресенск работники АО «Мособлэнерго» в текущем году реализуют программу капитального ремонта. В ее рамках планируется проведение работ на кабельных линиях электропередачи общей протяженностью 2 км. Капремонты пройдут в Воскресенске на улицах Чкалова и Рабочая. В деревне Сабурово капитально отремонтировать планируют линию 6 кВ.

В 2020 году работники Воскресенского производственного отделения АО «Мособлэнерго» расчистят от кустов и деревьев участок 2,3 га в районе реки Натынка. Эти работы проводятся для повышения безопасности эксплуатации электрических сетей.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Центр управления сетями филиала
Энергетики завершили ремонт линий, питающих крупные объекты инфраструктуры на востоке Кубани
В сочинском энергорайоне отремонтируют 400 км линий электропередачи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно