АО «Мособлэнерго» построит в 2020 году три комплектных трансформаторных подстанции в городском округе Воскресенск. Работы выполнит Коломенский филиал компании в рамках инвестиционной программы. Новые энергообъекты возведут в Воскресенске на 2-ом Лесном переулке, а также в Хорлово на улицах 1-я Пятилетка и Зайцева. Трансформаторные подстанции повысят надежность электроснабжения жилых домов и дач потребителей.



Также по инвестиционной программе работники Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» планируют провести реконструкцию распределительного устройства 6 кВ, расположенного в Воскресенске на улице Химиков. Этот объект обеспечивает электричеством жилой комплекс и канализационную насосную станцию. Работники установят новое экономичное и надежное оборудование, а также модернизируют действующее.



В городском округе Воскресенск работники АО «Мособлэнерго» в текущем году реализуют программу капитального ремонта. В ее рамках планируется проведение работ на кабельных линиях электропередачи общей протяженностью 2 км. Капремонты пройдут в Воскресенске на улицах Чкалова и Рабочая. В деревне Сабурово капитально отремонтировать планируют линию 6 кВ.



В 2020 году работники Воскресенского производственного отделения АО «Мособлэнерго» расчистят от кустов и деревьев участок 2,3 га в районе реки Натынка. Эти работы проводятся для повышения безопасности эксплуатации электрических сетей.