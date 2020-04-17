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Модернизация

Новый тепличный комплекс подключен к сетям "Россети Юг"

Новый тепличный комплекс подключен к сетям Россети Юг

17 апреля 2020, 13:55
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты ростовского филиала «Россети Юг» подключили электроэнергию новому тепличному комплексу в Чертковском районе Ростовской области.

Работа нового агрокомплекса поможет созданию дополнительных рабочих мест на селе, а своей продукцией тепличное хозяйство будет обеспечивать жителей Чертковского и соседних районов Ростовской области. Заявленную мощность, которая составляет 100 кВт, предприятие будет получать от подстанции 110/35/10 «Чертковская». Для технологического присоединения тепличного комплекса энергетики построили 300 метров воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, установили 12 железобетонных опор.

С начала года ростовские энергетики подключили к сетям филиала 950 новых объектов на общую мощность более 35,7 МВт.  За этот период было заключено свыше 1,1 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 53 МВт мощности.

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