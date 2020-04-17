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Мероприятия

Сотрудники Владимирэнерго активно участвуют в волонтерском движении #МыВместе

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Владимирэнерго

Волонтеры-энергетики и исполняющий обязанности директора «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» Иван Янин навестили 93-летнего участника Великой Отечественной войны Андрея Михайловича Артамонова.

Андрей Михайлович проработал в Владимирэнерго более 30 лет - руководил Штабом ГО Владимирских электрических сетей.

Ветеран рассказал гостям, что в годы войны был лётчиком-истребителем, награждён орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». Андрей Михайлович ещё и воин-интернационалист, в 1952-53 годах принимавший участие в корейской войне.

Сотрудники Владимирэнерго вручили Андрею Михайловичу продуктовый набор и поздравили с наступающим Днем Победы. Также ветерану оставили справочные материалы, где указан телефон волонтерского штаба, куда можно обратиться, если ему будет необходима помощь.

Владимирские энергетики участвуют в волонтерском движении #МыВместе, которое уже объединяет тысячи людей, оказывающих помощь врачам, социальным работникам и пожилым людям. Волонтеры готовы оказать помощь не только бывшим сотрудникам филиала, но и другим пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

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