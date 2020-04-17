«Ростелеком» в Архангельской области продолжает реализацию федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В 2020 году коллективные точки доступа в интернет будут организованы для жителей 20 сельских населенных пунктов в 9 районах региона:

Няндомский район — поселок Шестиозерский, поселок Заозерный;

Приморский район — село Вознесенье, деревня Кяростров, деревня Ластола, деревня Пустошь, деревня Исакогорка;

Плесецкий район — поселок Летнеозерский, поселок Ломовое;

Лешуконский район — село Ценогора;

Мезенский район — деревня Бычье, село Койда;

Котласский район — деревня Борки, поселок Ерга;

Красноборский район — поселок Дябрино, деревня Большая Слудка, село Верхняя Уфтюга, поселок Комарово;

Холмогорский район — деревня Погост (сельсовет Селецкий);

Верхнетоемский район — поселок Кодимский.

Для работы точек доступа связисты проложат 668,5 км оптических линий связи. Точки УЦН в труднодоступных населенных пунктах Приморского района (Вознесенье, Кярострове, Ластоле и Пустоши) подключат по радиорелейным линям связи.

Виктор Британский, технический директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы определили планы на текущий год. Сейчас проводим подготовительные работы, согласовываем трассы линий связи и места установки точек доступа в каждом населенном пункте с главами муниципальных образований. Совсем скоро приступим к фазе прокладки оптоволокна. Проект по устранению цифрового неравенства в регионе мы рассчитываем реализовать в запланированные сроки».

Благодаря программе по устранению цифрового неравенства жителям сельских населенных пунктов становится доступен беспроводной интернет по технологии Wi-Fi со скоростью до 10 Мбит/с. Для подключения к Сети необходимо иметь мобильное устройство, оснащенное Wi-Fi-модулем. Радиус охвата каждой точки составляет 100 метров.

В настоящее время на территории Архангельской области возможность пользоваться интернетом через точки Wi-Fi, построенные по программе УЦН, имеют жители уже 117 сел, поселков и деревень с численностью населения от 250 до 500 жителей. С августа 2017 года «Ростелеком» предоставляет доступ к Сети через точки УЦН бесплатно.

«Ростелеком» реализует программу по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014.