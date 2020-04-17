Промышленный технопарк "Южная промзона" в Петрозаводске получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Республики Карелия.

"Введен в эксплуатацию промышленный технопарк в Петрозаводске "Южная промзона". Запуск предприятия планируется на август 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до запуска предприятия необходимо провести монтаж оборудования, одна часть которого уже готовится к поставке, а другая находится в процессе заказа. Общая стоимость проекта составила 516,2 млн рублей, из них 22% (111,6 млн руб.) - средства инвестора, а 78% (404,6 млн руб.) - субсидии из регионального и федерального бюджетов.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева, созданный технопарк позволит создать платформу для комплексного развития в сфере камнеобработки на всех стадиях развития.

"Это важный проект, который обеспечит стабильную работу производственного цикла, рост налоговых поступлений и увеличение количества рабочих мест", - приводятся в сообщении слова Ермолаева.

По данным управляющей компании ООО "Акцепт", в настоящее время уже заключены семь предварительных соглашений с потенциальными резидентами.

Промышленный технопарк "Южная промзона" предоставляет субъектам малого и среднего бизнеса в аренду помещения для открытия производственных площадок с размещением на них оборудования в сфере камнеобработки.