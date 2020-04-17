Правительство Башкирии окажет господдержку двум проектам по модернизации сельхозтехники и оборудования, следует из сообщения регионального Минсельхоза.

Первый проект (инициатор ООО "Производственно-технический центр "Кировец-Уфа") предполагает создание в Кармаскалинском районе предприятия по обслуживанию, ремонту и модернизации тракторов, а также выпуску сельскохозяйственного оборудования. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, планируется создание около 70 рабочих мест, в том числе, для вахтовиков. В настоящее время на площадке возведены производственные помещения, создана необходимая инфраструктура. Проекту, как ожидается, будут предоставлены налоговых льготы и возмещение части затрат на покупку оборудования.

В рамках другого проекта предполагается производство в Уфимском районе прицепной сельскохозяйственной техники, деталей и запасных частей. Стоимость проекта составляет 175 млн рублей. В качестве мер поддержки планируется компенсация части затрат на приобретение производственной техники.