СИГРЭ объявляет об изменении формата своего ключевого события - 48-й Сессии СИГРЭ и проведении мероприятия в 2020 году в электронном (цифровом) виде.

Сессия с личным участием, запланированная на август 2020 года, как «ведущее глобальное мероприятие по обмену опытом по всему спектру вопросов работы энергосистем между экспертами» теперь запланирована на август 2021 года в качестве специальной юбилейной сессии, аналогичной по формату предыдущим мероприятиям (пленарные заседания, обучающие семинары, постер-сессии, Техническая выставка).

Ассоциация СИГРЭ, образованная в 1921 году, будет отмечать свое 100-летие в 2021 году в рамках этого юбилейного мероприятия, которое состоится в Франции в парижском Дворце Конгрессов в августе.

На Сессии 2020 года, которая пройдет в дистанционном (электронном) формате в конце августа и начале сентября, СИГРЭ предложит актуальный контент через зарекомендовавший себя инструментарий вебинаров Академии СИГРЭ.

В то время, когда профессионалы нуждаются в доступе к по последним данным нашего мирового сообщества, мы считаем эту электронную сессию жизненно важной.

С исторической точки зрения, наша многочисленная семья СИГРЕ смогла провести Сессию в 1939 году, когда «тяжелые грозовые тучи уже угрожали миру». [Цитаты из вступительного слова на Сессии 1946 года Эрнеста Мерсье, Президента СИГРЕ с 1933 по 1948 год]. «Они взорвались с неумолимой яростью, вылившись в глобальный катаклизм».

На Сессии в 1946 году, посвященной 25-летию СИГРЭ, Президент Мерсье, обращаясь к делегатам, продолжил:

«вы красноречиво ответили, с легкостью побив все предыдущие рекорды количества участников - 950 (делегатов) зарегистрировались, тем самым показав свое желание поскорее возобновить те доверительные и теплые отношения, контакты, которые у нас сложилась в традицию, как у членов одной большой семьи, рассеянной по всему земному шару».

Нынешние грозовые тучи от пандемии начнут рассеиваться в 2021 году, именно в этой традиции мы будем отмечать наш столетний юбилей масштабным мероприятием. Мы скорбим о тех, кто пострадал от смертельного удара пандемии COVID-19, но Ассоциация СИГРЭ должна выстоять как основа для экспертизы работы энергетических систем во всем мире. Мы приглашаем все наше сообщество и более широкую аудиторию присоединиться к на этом знаменательном событии.

22 апреля мы направим более подробную информацию об электронной сессии 2020 года и мероприятии 2021 года, посвященном 100-летию СИГРЭ. Подробные программы будут позже размещены на сайте session.cigre.org.

Версия программы от 22 апреля будет включать в себя обзор содержания, возможности для тех, кто зарегистрировался на мероприятие 2020 года, а также специальные предложения для регистрации как на Сессию 2020 года, так и на Сессию 2021 года. Мы также очертим в общих чертах планы и исходные данные для будущих сессий.

Наша большая семья СИГРЕ передает свои добрые пожелания всем в эти беспокойные времена.

Оригинал обращения на английском языке доступен по ссылке.