Строительство теплоходов станет крупнейшим гражданским заказом в истории завода.

Средне-Невский судостроительный завод заключил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов проекта А45-90.2 для Красноярского края. Строительство теплоходов станет крупнейшим гражданским заказом в истории завода. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе СНСЗ.

Теплоходы этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до пяти тысяч километров.

На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. На трех палубах судна предусмотрены каюты третьего, второго и первого класса, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Построенные суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск – Дудинка – Красноярск» на реке Енисей.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость двух теплоходов составит 5,27 миллиарда рублей. По условиям контракта, суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 году.

Фото: Пресс-служба СНСЗ