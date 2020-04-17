Прямой эфир RusCable Live
17 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение
Строительство теплоходов станет крупнейшим гражданским заказом в истории завода.
Средне-Невский судостроительный завод заключил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов проекта А45-90.2 для Красноярского края. Строительство теплоходов станет крупнейшим гражданским заказом в истории завода. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе СНСЗ.
Теплоходы этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до пяти тысяч километров.
На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. На трех палубах судна предусмотрены каюты третьего, второго и первого класса, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.
Построенные суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск – Дудинка – Красноярск» на реке Енисей.
Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость двух теплоходов составит 5,27 миллиарда рублей. По условиям контракта, суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 году.
Фото: Пресс-служба СНСЗ
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter