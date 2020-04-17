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Контракты

В Петербурге построят два пассажирских судна за 5,27 млрд рублей

В Петербурге построят два пассажирских судна за 5,27 млрд рублей

17 апреля 2020, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 

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Строительство теплоходов станет крупнейшим гражданским заказом в истории завода.

Средне-Невский судостроительный завод заключил контракт с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на строительство двух пассажирских судов проекта А45-90.2 для Красноярского края. Строительство теплоходов станет крупнейшим гражданским заказом в истории завода. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе СНСЗ.

Теплоходы этого проекта предназначены для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до пяти тысяч километров.

На борту судна будут размещены ресторан, бар, фитнес-комплекс с двумя саунами, деловой офис и камеры хранения. На трех палубах судна предусмотрены каюты третьего, второго и первого класса, а также каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Построенные суда будут работать на социально значимом маршруте «Красноярск – Дудинка – Красноярск» на реке Енисей. 

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, стоимость двух теплоходов составит 5,27 миллиарда рублей.  По условиям контракта, суда должны будут быть переданы заказчику в 2023 и 2024 году. 

Фото: Пресс-служба СНСЗ

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