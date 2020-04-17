В рамках ремонтной программы на 2020 год энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтируют около 400 км линий электропередачи (ЛЭП), расчистят более 450 га трасс ЛЭП, проведут ремонт высоковольтного оборудования и объектов распределительной сети на территории Большого Сочи и в Туапсинском районе. Эти мероприятия призваны обеспечить надежную и стабильную работу электросетевого комплекса черноморского побережья Краснодарского края.

Ремонтные работы пройдут как на подстанциях класса напряжения 110 кВ, так и на объектах распределительной сети – линиях и трансформаторных подстанциях класса напряжения 6/10 кВ – 0,4 кВ. В частности, на высоковольтных питающих центрах «Адлер» и «Пасечная» предусмотрен ремонт силовых трансформаторов, в 170 трансформаторных подстанциях отремонтируют здания и оборудование.

Энергетики проведут плановые ремонты на воздушных и кабельных линиях электропередачи всех классов напряжения. На воздушных ЛЭП запланирована замена порядка 500 опор и 3,5 тысяч изоляторов, перетяжка проводов, замена арматуры, ремонт и покраска фундаментов опор. Для предупреждения технарушений из-за падения веток на провода от деревьев и кустарников расчистят более 450 га трасс высоковольтных линий. Запланированы ремонты оборудования связи, автотранспорта, приборов и систем учета.

Напомним, мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту энергообъектов выполняются в течение всего года и являются обязательным условием грамотной эксплуатации электроустановок для надежной передачи электроэнергии.

Действующие ограничения и карантин на территории края заставили энергетиков откорректировать намеченные планы ремпрограммы. Там, где это возможно, специалисты продолжают выполнение работ, в том числе на тех объектах, где не требуются отключения потребителей. Работы ведутся в соответствии с требованиями производства и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Сочинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электрической энергией территорию площадью около 6000 кв. км. Зона обслуживания сетей проходит по Черноморскому побережью Кавказа от г.Горячий Ключ на севере до границы с республикой Абхазия на юге, от поселка Архипо-Осиповка на западе до станицы Тверская на востоке. Общая протяженность линий электропередачи – 5582 км. Численность персонала – более 1700 человек.