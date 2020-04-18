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Компании

АЭК просит Правительство расширить критерии МСП для кабельных производителей

АЭК просит Правительство расширить критерии МСП для кабельных производителей

18 апреля 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ОБРАЩЕНИЯ, МСП
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Телеграм-канал Ассоциации "Электрокабель" сообщает – 17 апреля в адрес Председателя Правительства РФ направлено письмо с предложениями о расширении критериев субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство) для производителей кабельной продукции.

https://www.ruscable.ru/uploads/ck_files/files/%D0%9E_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%9C%D0%A1%D0%9F_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B8%CC%86_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8.pdf
"О критериях МСП в кабельной отрасли"
188 кб

В обращении сказано, что АЭК, которая объединяет большую часть производителей кабельной продукции РФ, с 1991 года ведет мониторинг финансовых и производственных показателей кабельной отрасли. На основании анализа объемов производства, численности и выручки кабельных заводов критерии МСП в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.07 г. распространяются только на очень небольшой круг производителей. При этом данные компании в основном используют устаревшее или бывшее в употреблении оборудование и производят ограниченную номенклатуру продукции самых простых конструкций.

АЭК просит рассмотреть возможность установления следующих критериев отнесения производителей кабельной продукции (код ОКВЭД2 27.3) к субъектам малого и среднего бизнеса: 

- среднесписочная численность не должна превышать 500 человек
- доход от предпринимательской деятельности не должен превышать 4 млрд. рублей

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