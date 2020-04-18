Телеграм-канал Ассоциации "Электрокабель" сообщает – 17 апреля в адрес Председателя Правительства РФ направлено письмо с предложениями о расширении критериев субъектов МСП (малое и среднее предпринимательство) для производителей кабельной продукции.

В обращении сказано, что АЭК, которая объединяет большую часть производителей кабельной продукции РФ, с 1991 года ведет мониторинг финансовых и производственных показателей кабельной отрасли. На основании анализа объемов производства, численности и выручки кабельных заводов критерии МСП в соответствии с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.07 г. распространяются только на очень небольшой круг производителей. При этом данные компании в основном используют устаревшее или бывшее в употреблении оборудование и производят ограниченную номенклатуру продукции самых простых конструкций.

АЭК просит рассмотреть возможность установления следующих критериев отнесения производителей кабельной продукции (код ОКВЭД2 27.3) к субъектам малого и среднего бизнеса:

- среднесписочная численность не должна превышать 500 человек

- доход от предпринимательской деятельности не должен превышать 4 млрд. рублей