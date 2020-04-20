Приглашаем технических специалистов по управлению, эксплуатации и проектированию центров обработки данных на бесплатный вебинар "Особенности распределения электропитания в ЦОД на базе решений Legrand"

22 апреля в 12:00 состоится открытый вебинар "Особенности распределения электропитания в ЦОД на базе решений Legrand"

Роман Цветаев, Технический эксперт Legrand по ЦОД, сертифицированный специалист Uptime Institute (Accredited Tier Designer) расскажет о гибких решениях по шинопроводам и особенностях их применения в сочетании с НКУ.

Ссылка для регистрации и участия в вебинаре

https://events.webinar.ru/Legrand/4215758

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