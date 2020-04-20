Прямой эфир RusCable Live
20 апреля 2020, 14:05
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ЦОД
Отрасль: Электротехника
Приглашаем технических специалистов по управлению, эксплуатации и проектированию центров обработки данных на бесплатный вебинар "Особенности распределения электропитания в ЦОД на базе решений Legrand"
22 апреля в 12:00 состоится открытый вебинар "Особенности распределения электропитания в ЦОД на базе решений Legrand"
Роман Цветаев, Технический эксперт Legrand по ЦОД, сертифицированный специалист Uptime Institute (Accredited Tier Designer) расскажет о гибких решениях по шинопроводам и особенностях их применения в сочетании с НКУ.
Ссылка для регистрации и участия в вебинаре
https://events.webinar.ru/Legrand/4215758
Следите за расписанием следующих вебинаров цикла на сайте
https://legrand.ru/services/learning/moscow_trenings/
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter