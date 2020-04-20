ДОМ.РФ предоставил в Екатеринбурге землю под строительство ЖСК

ДОМ.РФ предоставил земельный участок в Екатеринбурге для строительства жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Новатор». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе госкомпании.

По информации пресс-службы, ЖСК возведут на участке площадью 2,5 га на проспекте Космонавтов. В новостройке запроектировано 258 квартир для работников бюджетных организаций и учреждений в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также многодетных семей.

Как отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, механизм ЖСК с господдержкой снижает себестоимость строительства жилья. «Безвозмездная передача земли ЖСК «Новатор» позволит существенно уменьшить стоимость, что обеспечит экономию средств участников ЖСК на уровне 41%. Вместо 85 тыс. рублей участники кооператива заплатят 50 тыс. рублей за квадратный метр», - уточнил он.

В пресс-службе напомнили, что в Свердловской области на участках ДОМ.РФ уже введены в эксплуатацию дома ЖСК «Альянс», ЖСК «Здоровье» и ЖСК «Наш дом».

Ранее в ДОМ.РФ сообщали, что госкомпания вовлекает в оборот федеральные земельные участки, в том числе осуществляет их передачу ЖСК для строительства объектов жилой недвижимости - многоквартирных домов, домов блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, объектов инженерной инфраструктуры. Денежные средства членов кооператива идут только на оплату расходов, связанных со строительством. При этом члены кооператива могут самостоятельно контролировать проектные работы и ход строительства, избегая необоснованных затрат.