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Персоны

Даниил Сорокин назначен Директором Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК

Даниил Сорокин назначен Директором Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК

20 апреля 2020, 17:00
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, МИНЭНЕРГО, ТЭК

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Приказом Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака Директором Департамента информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК Минэнерго России назначен Даниил Сорокин. 

В 2002 году Даниил Сорокин окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения». Имеет ученую степень кандидата юридических наук. 

С 1998 по 2010 годы работал в различных организациях сферы информатизации и связи, прошел путь от электромеханика связи до генерального директора ООО «ФОРИС-ТЕЛЕКОМ» Инвест», в 2009 году был избран депутатом Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области.

С 2010 по 2011 год работал Помощником начальника Регионального управления заказчика капитального строительства МВО в ФКП УЗКС Минобороны России. С 2011 года - Генеральный директор ООО «Северо-западный ФОРИС-ТЕЛЕКОМ».

В разные годы Даниил Сорокин преподавал юридические дисциплины, в том числе информационное и административное право в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, а также специальный курс «Информационная безопасность в условиях глобализации» в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

В 2012 году был назначен на должность Заместителя председателя комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области - начальника Департамента информационной безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры в администрации Ленинградской области, а с 2015 по апрель 2020 года работал заместителем директора Департамента проектов по информатизации, заместителем директора Департамента координации информатизации и заместителем директора Департамента проектов цифровой трансформации в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В Министерстве он будет отвечать за вопросы информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК. 

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