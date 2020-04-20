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За рубежом

Европейские системные операторы мобилизуют усилия для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистем в условиях пандемии коронавируса

Европейские системные операторы мобилизуют усилия для обеспечения надежной и безопасной работы энергосистем в условиях пандемии коронавируса

20 апреля 2020, 15:10
Рубрика: За рубежом
Метки: ENTSO-E, ЕВРОПА
Отрасль: Электроэнергетика 

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По заявлению Европейской Ассоциации системных операторов ENTSO-E, несмотря на беспрецедентные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, в частности, резкое падение потребления электроэнергии, работа европейских энергосистем и энергоснабжение потребителей осуществляются в нормальном режиме, а национальные системные операторы поддерживают устойчивую работу энергосистем и надежность энергоснабжения. ENTSO-E особо отметила сотрудничество системных операторов и их тесную координацию с правительственными органами и заинтересованными сторонами.

ENTSO-E поддерживает членов Ассоциации, содействуя их партнерству и обмену информацией. Через ENTSO-E системные операторы регулярно консультируются с европейскими властями по вопросам, связанным с обеспечением функционирования энергосистемы и поддержанием надежности энергоснабжения, особенно в регионах, наиболее пострадавших от пандемии. Однако, учитывая разные масштабы и разные стадии развития пандемии в странах Европы, системные операторы должны принимать собственные индивидуальные решения. Так, системный оператор Австрии APG принял решение о последовательном возобновлении работ по строительству, техническому обслуживанию и модернизации национальной сети.

16 марта 2020 г. APG приостановил строительные работы в рамках реализации проектов расширения национальной электрической сети, но поскольку эти проекты имеют решающее значение для обеспечения электроснабжения потребителей, 14 апреля 2020 г. австрийский системный оператор приступил к последовательному и упорядоченному возобновлению реализации проектов после проведения скрупулезной оценки каждой из примерно 50 строительных площадок и детальных консультаций с подрядчиками. Работы будут выполняться с обязательным соблюдением всех необходимых гигиенических стандартов, дезинфекции и социального дистанцирования.

Официальный сайт ENTSO-E

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