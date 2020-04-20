Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный директор ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин в телефонном разговоре обсудили обеспечение надёжного электроснабжения населения и социально значимых городских объектов в неблагоприятных эпидемиологических условиях.

Александр Беглов подчеркнул, что в условиях, когда жители Санкт-Петербурга соблюдают режим самоизоляции и находятся дома, вопрос их удобства – на первом месте.

«Энергетики осуществляют бесперебойное обеспечение горожан жизненно важными ресурсами. Внушительный опыт и квалифицированный персонал – залог надежной работы электросетевой инфраструктуры. Коллектив «Россети Ленэнерго», продолжающий находиться в эти непростые дни на своем посту, делает для этого все необходимое. Хочу поблагодарить вас за труд и отметить, что исполнительная власть города оказывает энергетикам максимальную поддержку, оперативная связь налажена на всех уровнях, и я уверен, что общими усилиями нам удастся благополучно преодолеть все сложности этого периода»,- отметил губернатор.

Андрей Рюмин подтвердил, что специалисты «Россети Ленэнерго» прикладывают все усилия для обеспечения надёжного энергоснабжения Санкт-Петербурга и его жителей.

«В нынешних условиях слаженное взаимодействие энергетиков и городских властей имеет особое значение. Под особым контролем "Россети Ленэнерго" находятся 26 медицинских учреждений, сформирован необходимый запас резервных источников питания. Компания в кратчайшие сроки обеспечила мощность новому инфекционному госпиталю в Пушкинском районе. Мы готовы и впредь работать на опережение для оперативной реализации необходимых городу и его жителям проектов», - отметил Андрей Рюмин.

Он также подчеркнул, что все работы в «Россети Ленэнерго» проводятся в соответствии с требованиями производственной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Офисные сотрудники, нахождение которых на рабочих местах не требуется, переведены на дистанционный режим. Специалисты на рабочих местах снабжены масками, антисептическими средствами.

Надежное электроснабжение регионов России в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции находится на особом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. Дочерним структурам поручено своевременно завершить реализацию ремонтной и критической части инвестиционной программ.