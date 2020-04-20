Компания «Россети Северо-Запад» приступила к реконструкции воздушных линий 10-0,4 кВ на участке федеральной трассы А-119 Вологда-Медвежьегорск в Вологодской области. Энергетики перенесут ЛЭП для расширения автодороги до четырех полос. Работы обеспечат дополнительную надежность электроснабжения 1,5 тысяч жителей региона, а также котельных и детского сада.

«Россети Северо-Запад» реконструируют воздушные линии 10-0,4 кВ на участке трассы протяжностью 8 км. Специалисты уже демонтировали старую ЛЭП, на новом месте энергетики установят 35 железобетонных опор, а также смонтируют два километра самоизолированного провода (СИП). Его преимущество – полимерная оболочка, которая обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в случае налипания снега или падения на СИП веток и деревьев.

Реконструкция ЛЭП обеспечит дополнительную надежность электроснабжения 1,5 тысяч жителей Вологодской области, в том числе крупного поселка Майский, а также социальных объектов – котельных и детского сада.

Трасса А-119 Вологда-Медвежьегорск связывает Вологодскую область и Республику Карелия. Ее протяжность – 636 км. Участок трассы А-119 от Вологды до поселка Молочное будет расширен с двух до четырех полос. Здесь смонтируют специальные шумовые экраны, а также системы освещения. Работы планируется завершить в 2021 году.