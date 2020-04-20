Специалисты «Россети Юг» подключили к своим сетям 36 социально значимых объектов в сельских районах Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия в первом квартале текущего года. Общая мощность технологического присоединения всех подключенных социально значимых объектов составила более 1, 4 МВт.

Так, в рамках федерального национального проекта по здравоохранению только в Волгоградской области специалисты «Россети Юг» подключили к электросетям 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Для технологического присоединения медучреждений в поселках Ромашки, Старая Иванцовка и Лиманный Палласовского района энергетики установили 18 железобетонных опор и фонарей уличного освещения, произвели монтаж более 100 м самонесущего изолированного провода, смонтировали уличные приборы учета и оборудовали проводку внутри зданий.

В астраханском селе Началово специалисты компании обеспечили электроснабжение общеобразовательной школы на 800 мест с собственной медиатекой и высокоскоростным интернетом, построенной в рамках проекта «Цифровая школа». Мощность технологического присоединения составила 480 кВт.

Свыше 180 кВ составила общая мощность техприсоединения общеобразовательных школ в Целинском и Верхнедонском районах Ростовской области, а в донской столице к сетям ростовского филиала энергетики подключили новую школу на 1100 мест в ЖК «Красный Аксай». Создание условий для подключения этих объектов к сети потребовало строительства воздушных линий и комплектных трансформаторных пунктов.

«Технологическому присоединению социально значимых объектов в «Россети Юг» уделяют особое внимание. Для упрощения процедур работают дистанционные сервисы, есть возможность получить личные консультации у руководителей филиалов по данному направлению», - отметил генеральный директор компании Борис Эбзеев.

Всего с начала года специалисты «Россети Юг» обеспечили электроэнергией 2,6 тыс. заявителей.